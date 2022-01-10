10 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: YÖK akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesi için çalışma başlattı

Son dakika: YÖK akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesi için çalışma başlattı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2022
ABONE OL
Son dakika: YÖK akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesi için çalışma başlattı

Son dakika haberleri... Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, mevcut akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesine yönelik çalışma başlattıklarını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA