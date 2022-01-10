AK Parti ve MHP’den HDP-PKK bağlantısına sert tepki! Gerekeni yapacağız...

HDP'Lİ VEKİL ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTİN SEVGİLİSİ ÇIKTI

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, 'Koçero Meleti' kod adlı terörist Volkan Bora'nın sevgilisi çıktı. İkilinin fotoğraflarının ortaya çıkması HDP ile PKK arasındaki ilişkiyi de bir kez daha gözler önüne serdi. Güzel'in ayrıca PKK kıyafetleri ile de görüntüleri ortaya çıktı. HDP'li vekilin terörist sevgilisi Bora, TSK tarafından başarılı bir operasyonla öldürülmüştü.

"SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü operasyonda etkisiz hale getirilen 'Koçero Meleti' kod adlı terörist Volkan Bora ile HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in basına yansıyan fotoğraflarının iki sevgiliyi yansıtan durum olduğunu, ihanetin belgesi olduğunu söyledi.

Fotoğrafların alçaklığın ve hadsizliğin belgesi olduğunu söyleyen Sözen, HDP ve PKK'nın iş birliğinin tasdiklenmiş son hali olduğunu ifade etti.

Fotoğrafların HDP'nin, PKK'nın ta kendisi olduğunu gösterdiğini savunan Sözen, "Ha dağdaki silahlı PKK, ha meclisteki kravatlı HDP; Her ikisinin mensupları da haindir, alçaktır, şerefsizdir, kanı bozuktur. Daha bugün Şanlıurfa'dan uğurladığımız üç şehidimizin olduğu bir ortamda bu kravatlı teröristlerin meclis çatısı altında vekil sıfatı ile bulunmasını, aziz milletimizin verdiği vergilerle maaş almalarını kabul etmiyoruz. Bu, ülkemize, Gazi Meclisimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarına yapılmış ve yapılmakta olan en büyük saygısızlıktır. Şehit ve gazi aileleri olarak bu duruma seyirci kalmayacağız. Bu hainlerin meclisten yaka paça çıkarılıp yargıya teslim edilmelerini ve milletvekilliklerinin düşürülmesini derhal ve ivedilikle bekliyoruz. Hala 'HDP legal partidir, Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalıdır' diyenleri, Başak Demirtaş ile kahvaltı hasretiyle yanıp tutuşanları kınıyoruz, Allah'a havale ediyoruz. Kim HDP ve PKK'ya sempati besliyorsa, onlarla ortak hareket ediyorsa, kol kola yürüyorsa bu ihanetin, bu alçaklığın ortağıdır. Bu ihanetçiler direkt veya dolaylı olarak şehitlerimizin şehadetlerinin sorumlusudurlar" dedi.