AK Parti ve MHP'den HDP-PKK bağlantısına sert tepki! Gerekeni yapacağız...
Terör örgütü PKK ile bağlantısı tek tek ortaya çıkan HDP'de vekiller de deşifre oluyor. Öldürülen 'Koçero Meleti' kod adlı terörist Volkan Bora'nın HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sevgilisi olduğu ortaya çıktı. HDP-PKK yakınlığının detayları AK Parti ve MHP'nin tepkisini çekti.
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce etkisiz hale getirilen 'Koçero Meleti' kod adlı terörist Volkan Bora ile sevgili olduğu ortaya çıktı. Vekilin terörist kıyafetlerini giydiği fotoğrafların yanı sıra, sevgilisi terörist Volkan Bora ile de görüntüleri ortaya çıktı.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, hukuki olarak soruşturmanın vekilin yasama dokunulmazlığına takılabileceğini ifade etti, siyasi olarka ise Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılabileceğini söyledi. Özkan, İYİ Parti'nin, HDP'ye tehditlere rağmen sessiz kaldığını hatırlattı, "Cevap vereceklerini söylüyorlar ise, fezlekeleri gelecektir, Cumhur İttifakı ile hareket etsinler." dedi.
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen duruma, "Bu, ülkemize, Gazi Meclisimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarına yapılmış ve yapılmakta olan en büyük saygısızlıktır. Şehit ve gazi aileleri olarak bu duruma seyirci kalmayacağız. Bu hainlerin meclisten yaka paça çıkarılıp yargıya teslim edilmelerini ve milletvekilliklerinin düşürülmesini derhal ve ivedilikle bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
A Haber yayınında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da, siyasi olarak ellerinden geleni yapacaklarını ve teröre destek veren vekili Gazi Meclis çatısı altında barındırmayacaklarını ifade etti. Özkan, HDP'nin birçok tehdidine rağmen sessiz kalan İYİ Parti'nin bu kez de tepkisiz kalacağını öngördüğünü aktardı. Özkan, "Cevap vereceklerini söylüyorlar ise, fezlekeleri gelecektir, Cumhur İttifakı ile hareket etsinler." şeklinde açıklamalarda bulundu.
HDP'Lİ VEKİL ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTİN SEVGİLİSİ ÇIKTI
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, 'Koçero Meleti' kod adlı terörist Volkan Bora'nın sevgilisi çıktı. İkilinin fotoğraflarının ortaya çıkması HDP ile PKK arasındaki ilişkiyi de bir kez daha gözler önüne serdi. Güzel'in ayrıca PKK kıyafetleri ile de görüntüleri ortaya çıktı. HDP'li vekilin terörist sevgilisi Bora, TSK tarafından başarılı bir operasyonla öldürülmüştü.
"SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ"
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü operasyonda etkisiz hale getirilen 'Koçero Meleti' kod adlı terörist Volkan Bora ile HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in basına yansıyan fotoğraflarının iki sevgiliyi yansıtan durum olduğunu, ihanetin belgesi olduğunu söyledi.
Fotoğrafların alçaklığın ve hadsizliğin belgesi olduğunu söyleyen Sözen, HDP ve PKK'nın iş birliğinin tasdiklenmiş son hali olduğunu ifade etti.
Fotoğrafların HDP'nin, PKK'nın ta kendisi olduğunu gösterdiğini savunan Sözen, "Ha dağdaki silahlı PKK, ha meclisteki kravatlı HDP; Her ikisinin mensupları da haindir, alçaktır, şerefsizdir, kanı bozuktur. Daha bugün Şanlıurfa'dan uğurladığımız üç şehidimizin olduğu bir ortamda bu kravatlı teröristlerin meclis çatısı altında vekil sıfatı ile bulunmasını, aziz milletimizin verdiği vergilerle maaş almalarını kabul etmiyoruz. Bu, ülkemize, Gazi Meclisimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarına yapılmış ve yapılmakta olan en büyük saygısızlıktır. Şehit ve gazi aileleri olarak bu duruma seyirci kalmayacağız. Bu hainlerin meclisten yaka paça çıkarılıp yargıya teslim edilmelerini ve milletvekilliklerinin düşürülmesini derhal ve ivedilikle bekliyoruz. Hala 'HDP legal partidir, Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalıdır' diyenleri, Başak Demirtaş ile kahvaltı hasretiyle yanıp tutuşanları kınıyoruz, Allah'a havale ediyoruz. Kim HDP ve PKK'ya sempati besliyorsa, onlarla ortak hareket ediyorsa, kol kola yürüyorsa bu ihanetin, bu alçaklığın ortağıdır. Bu ihanetçiler direkt veya dolaylı olarak şehitlerimizin şehadetlerinin sorumlusudurlar" dedi.
"YASAMA DOKUNULMAZLIĞINDAN YARARLANACAK MALESEF SORUŞTURMAYA DEVAM EDİLEMEYECEK"
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, A Haber yayınında meseleyi hem hukuki hem de siyasi boyutu ile ele aldı. Özkan, hukuki olarak vekilin yasama dokunulmazlığı ile soruşturmadan kurtulabileceğini ifade etti, şunları söyledi:
Meselenin siyasi ve hukuki boyutu var. Hukuki boyutu ikiye ayrılıyor. Birincisi kapatma davası. Bu görüntüler de o davada değerlendirilecektir. Kişinin yasama dokunulmazlığı kapsamında bu görüntüleri değerlendirilir mi, açılacak bir terörle ilgili iddianame hazırlamak mümkün mü, yasama dokunulmazlığından yararlanabilir mi?
Bu meseleye bakacak olursak Anayasanın 81. maddesi yasama dokunulmazlığı ve kürsü dokunulmazlığından bahseder. Bir suç iddiasının terörle ilgili olsa bile kovuşturmanın başlayabilmesi için Cumhuriyete karşı işlenmiş bir suç olup olmadığı dikkate alınarak, bunların da soruşturılması milletvekili olmadan önce başlatılarak devam edilebilir. İlgili vekilin, milletvekili olmadan önce eğer terör ile ilgili suçtan dolayı bir soruşturma başlatılmamış ise bu görüntüler nedeniyle yasama dokunulmazlığından yararlanıyor olacak ve maalesef soruşturmaya devam edilemeyecek.
"SİYASİ OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAMIZ GEREKİR"
Özkan, terör örgütüne alenen destek veren vekilin siyasi olarak alınacak karar ile Meclis'ten gönderilebileceğini ifade etti. Özkan, partilerin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek şunları söyledi:
Siyasi olarak biz vekillerin ve parti gruplarının üzerine düşen bir vazife var. Böylesi Kürt vatandaşlarımıza ihanet eden, 85 milyon vatandaşımızın kardeşine ihanet eden terör örgütüne destek veren, fotoğraf veren ve terör örgütünü cesaretlendiren milletvekili görünümlü şahıs ile ilgili ne yapmak gerekiyorsa, bizim de onu yapmamız gerekir.
Biz diyoruz ki, terör örgütü ile aranıza mesafe koyun, meşru siyaset zeminine gelin. Terörü desteklemediğinizi ifade edin diyoruz. Bırakın aralarına çizgi çekmeyi sürekli terör örgütünü cesaretlendirecek bir yaklaşım içindeler.
"İYİ PARTİ HDP'YE BU KEZ CEVAP VERECEK İSE FEZLEKE GELDİĞİNDE CUMHUR İTTİFAKI İLE HAREKET ETSİN"
HDP'li Fatma Kurtulan'ın İYİ Partili vekillere Meclis'te, 'O koltuklarda HDP ve PKK'ya gönül verenlerin oyları ile oturuyorsunuz. Haddinizi bilin' şeklinde yaptığı konuşmayı hatırlatan Özkan, İYİ Parti'nin tepkisiz kalmasına dikkat çekti. Kurtulan, milliyetçi söylemleri ile dikkat çeken İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun da duruma sessiz kalmasının altını çizdi, Lütfü Türkkan olayının halı altına süpürülmesini hatırlattı. Özkan, İYİ Parti'den bu kez de tepki vermesini beklemediğini söyledi.
Özkan, konuşmasını şöyle sonlandırdı:
İYİ Parti'den bir tepki çıkacağı konusunda zinhar bir beklenti içinde değiliz. Bu konuda herhangi bir cevap vereceklerini beklemiyoruz. Cevap vereceklerini söylüyorlar ise, fezlekeleri gelecektir, Cumhur İttifakı ile hareket etsinler. PKK'ya destek veren vekilin Meclis çatısı altında çalışmasına müsaade etmeyiz. Onlardan da bu konuda o zaman desteklerini bekleriz.
MHP'Lİ KILAVUZ: ŞEHİT KANI İLE SULANAN TOPRAKLARDA NEFES ALMASI BİZİM İÇİN ZULDÜR
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da, skandala büyük tepki gösterdi. Kılavuz, "Yayınlanan fotoğraflar ihanetin belgesidir. Alçaklığın vesikasıdır. Bu vekil görünümlü hain teröristin Gazi meclisimizin çatısı altında olması, şehit kanlarıyla sulanan topraklarda nefes alması milletimiz için zuldür." dedi.
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