HDP - PKK ilişkisinin en ne fotoğrafları!

Son dakika haberi... HDP'li Milletvekili Semra Güzel'in sevgilsinin PKK'lı bir terörist olduğu ortaya çıkmasının ardından skandala tepkiler büyüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, A Haber canlı yayınında skandalın hukuki ve siyasi boyutunu değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN