10 Ocak 2022, Pazartesi
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HDP - PKK ilişkisinin en ne fotoğrafları!
Son dakika haberi... HDP'li Milletvekili Semra Güzel'in sevgilsinin PKK'lı bir terörist olduğu ortaya çıkmasının ardından skandala tepkiler büyüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, A Haber canlı yayınında skandalın hukuki ve siyasi boyutunu değerlendirdi.