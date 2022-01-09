AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan tekziplenmiş yalan haberi sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki

"İBB ARAÇLARININ PARTİMİZE TAHSİS EDİLDİĞİ İFTİRASI İLK OLARAK YENİÇAĞ'DA ORTAYA ATILMIŞTI"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Yeniçağ Gazetesi'nde İBB araçlarının AK Parti'ye tahsis edildiğine yönelik bir yayın yapıldığı ve aynı gün yani 03 Mayıs 2021 tarihinde tekzip edildiği ifade edildi.