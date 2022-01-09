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İletişim Başkanı Altun'dan 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2022
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İletişim Başkanı Altun’dan ’Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Basın ve ifade hürriyeti çerçevesinin korunması, daha önce olduğu gibi bundan sonra da önceliğimiz olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak mesleki ilkelerden ve demokratik değerlerden ödün vermeyen, görevlerini hassasiyet ve saygınlıkla icra eden, böylece medyaya güveni ve sektörün kalitesini de artıran basın mensuplarının destekçisi olmayı sürdüreceğiz" dedi.

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