Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması! Ara tatil öne alınacak mı?
Özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''yüz yüze eğitime ara verilecek mi?'' ve ''Tatil öne alınacak mı?'' sorularına yanıt verdi. İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel bir televizyon kanalında sorularını yanıtladı.
"YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VEYA TATİLİ BİR HAFTA ÖNE GETİRMEYİ PLANLAMIYORUZ"
Merak edilen "Tatil bir hafta öne alınacak mı?" sorusunu yanıtlayan Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:
Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor.
850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omikron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.
Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz.
Bu süreçte öğretmenlerimiz bakanlığın telafi edici mekanizmalarının çok ötesine geçerek derslere başlarken geçmiş kayıplara ilişkin kazanım sağlamak için çok büyük fedakarlık gösterdiler. Bakanlık olarak biz de 10, 11 ve 12. sınıflarda, ortaokulda 6, 7 ve 8. sınıflarda destekleme yetiştirme kurslarımız hizmet veriyor. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde yardımcı kaynaklar verdik. Şu ana kadar 23.5 milyon yardımcı kitabı 81 ilimize ulaştırdık.
İkinci dönem ilk defa ilkokul 2. sınıflara da bu kapsamda destek vereceğiz. 16 bin 361 yeni kütüphane yaptık. Şu an itibarıyla tüm okullarımızda kütüphane var ve 28 milyon civarında kitap varken bugün itibarıyla 41 milyon kitaba sahip okullarımız.
ÖĞRETMENLERDE AŞILANMA ORANI
En büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının çok yüksek olması. Bir doz aşılanma oranı yaklaşık yüzde 94, en az 2 doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 89. Yüzde 5 civarında da aşı olmayıp antikor geliştiren öğretmenimiz var. Toplamda yüzde 94. Üçüncü doz aşılanan öğretmenimiz bugün itibarıyla yüzde 41.
İngiltere, Almanya, Fransa gibi haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam eden çoğu ülkeye göre öğretmenlerimizin aşılanma oranı çok yüksek.
100 MİLYON KİTAP HEDEFİ
2022'deki hedefimiz 100 milyon kitaba ulaşmak tüm kütüphanelerde. Başarabilirsek her ay 5 milyon kitapla bu kütüphanelerimizi zenginleştirmeye devam edeceğiz.
Okullardaki imkan farklılıklarını azaltmamız gerekiyor. Konumundan bağımsız, tüm okullara her imkanı sağlayalım ki eğitimde imkandan kaynaklanan bir eşitsizlik ortaya çıkmasın.
Dezenfektan, maske gibi ihtiyaçları kalmasın diye yaklaşık 722 milyon TL'yi tüm okullarımıza gönderdik. Bu rakam bir önceki Eğitim-öğretim yılında gönderilen rakamın 20 katıydı.
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