Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması! Ara tatil öne alınacak mı?

850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omikron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.

Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz.

Bu süreçte öğretmenlerimiz bakanlığın telafi edici mekanizmalarının çok ötesine geçerek derslere başlarken geçmiş kayıplara ilişkin kazanım sağlamak için çok büyük fedakarlık gösterdiler. Bakanlık olarak biz de 10, 11 ve 12. sınıflarda, ortaokulda 6, 7 ve 8. sınıflarda destekleme yetiştirme kurslarımız hizmet veriyor. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde yardımcı kaynaklar verdik. Şu ana kadar 23.5 milyon yardımcı kitabı 81 ilimize ulaştırdık.