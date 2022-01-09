09 Ocak 2022, Pazar
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını açıkladı | 9 Ocak Pazar koronavirüs tablosu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2022 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını açıkladı | 9 Ocak Pazar koronavirüs tablosu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. Peki, 9 Ocak Pazar günü Türkiye'de kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç vatandaş Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? İşte günün Kovid-19 tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 384 bin 49 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar.'' ifadelerini kullandı.

8 OCAK KOVİD-19 TABLOSU

7 OCAK KOVİD-19 TABLOSU

6 OCAK KOVİD-19 TABLOSU

5 OCAK

4 OCAK

3 OCAK

2 OCAK

1 OCAK

31 ARALIK

30 ARALIK

29 ARALIK

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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