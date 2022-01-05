Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine İçişleri Bakanlığından yalanlama! İBB’ye yönelik soruşturmada yeni gelişme

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sn. Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor. Takip etseydi, İBB dosyaları ile ilgili Sn. Bakanımızın açıklamasını görür, bugünkü açıklamayı yapmazdı. Ancak sevindirici bir gelişme var, dosya sayısını öğrenmiş, diğer bilgileri de umarız bu açıklamadan öğrenir." ifadelerini kullandı.