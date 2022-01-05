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Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İçişleri Bakanlığından yalanlama! İBB'ye yönelik soruşturmada yeni gelişme

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Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine İçişleri Bakanlığından yalanlama! İBB’ye yönelik soruşturmada yeni gelişme

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sn. Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor. Takip etseydi, İBB dosyaları ile ilgili Sn. Bakanımızın açıklamasını görür, bugünkü açıklamayı yapmazdı. Ancak sevindirici bir gelişme var, dosya sayısını öğrenmiş, diğer bilgileri de umarız bu açıklamadan öğrenir." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, İBB'ye yönelik açılan soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sn. Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor. Takip etseydi, İBB dosyaları ile ilgili Sn. Bakanımızın açıklamasını görür, bugünkü açıklamayı yapmazdı. Ancak sevindirici bir gelişme var, dosya sayısını öğrenmiş, diğer bilgileri de umarız bu açıklamadan öğrenir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin 34 dosya hakkında ile gelişme olmamasını da eleştirerek, bu dosyaların sonuçlarının nerede olduğunu sormuştu.

ZARAR İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Kılıçdaroğlu ayrıca 34 dosya ile ilgili İstanbul için tespit edilen toplam kamu zararını 13 milyar 202 milyon TL olarak duyurmuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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