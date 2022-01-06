Başkan Erdoğan’dan milletvekillerine talimat: Bizde müjdeler bitmez





MÜJDELERE DEVAM



Erdoğan, "arka arkaya müjdelerin gündeme gelmesi iyi oldu. Yeni müjdeler olacak mı sorusu üzerine yanında oturan Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a dönerek, "Yeni müjdelerimiz var mı" diye takıldı ve "Müjdeler biter mi? Bizde müjdeler bitmez Bundan sonra devam edecek. Önümüzde bir ekonomik programımız var. Onu kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.