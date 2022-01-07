Başkan Erdoğan’dan hayvan barınağına ziyaret: Maylo isimli köpekle yakından ilgilendi

BELEDİYELERE TALİMAT VERMİŞTİ

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Şimdi ben buradan birinci derecede büyük şehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz." ifadelerini kullanarak belediyelere talimat vermişti.