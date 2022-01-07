Başkan Erdoğan'dan hayvan barınağına ziyaret: Maylo isimli köpekle yakından ilgilendi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Diğer yandan Başkan Erdoğan merkezin maskotu olan Maylo isimle köpekle de yakından ilgilendi. Erdoğan, Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Minik Asiye'nin yaralanmasının ardından belediyelere barınak kurulması talimatı vermişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da hayvan barınağını inceledi.
İNCELEMELER SONRASI YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI
Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı.
Diğer yandan Başkan Erdoğan bakım ve rehabilitasyon merkezinin maskotu olan Maylo adlı jack russel terrier ile yakından ilgilendi.
BELEDİYELERE TALİMAT VERMİŞTİ
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Şimdi ben buradan birinci derecede büyük şehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz." ifadelerini kullanarak belediyelere talimat vermişti.
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