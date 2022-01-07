Seçim vaatleri askıda kalan Kemal Kılıçdaroğlu'na işçiler isyan etti: Peşini bırakmayacağız
Beylikdüzü’nde park ve sosyal tesis açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 74 gündür ‘Sıfır zam’ dayatmasına karşı grevde olan Bakırköy Belediyesi personelinin protestosuyla karşılaştı. Korumalar tarafından engellenen işçiler alandan uzaklaştırılırken, grevin 13’üncü gününde Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini sorunu çözeceğine dair söz verdiğini ancak henüz sonuç alamadıklarını ifade etti. İşçiler, “Bu sorun çözülene kadar, Sayın Kılıçdaroğlu sözünü tutana kadar peşini bırakmayacağız” dedi
Bakırköy Belediyesi'nde 74 gündür yönetimin 'Sıfır zam' teklifine karşılık grevde olan personel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beylikdüzü'nde katıldığı programa gitti. Tören alanına giren Kılıçdaroğlu, karşısında Bakırköy Belediyesi personelini görünce neye uğradığını şaşırdı.
Korumalar tarafından engellenen işçiler, "Sayın Kılıçdaroğlu bize söz verdi, biz bu söz yerine getirilene kadar Kılıçdaroğlu'nun peşindeyiz. Grevimizin 13'üncü gününde kendisinden söz aldık, 'Halledeceğiz arkadaşlar' dedi. Ama kendisine ulaşmamız 10'u, 15'i geçti ama hala bizim isteklerimiz yerine getirmediler" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cuma günü öğle saatlerinde Beylikdüzü'nde park ve sosyal tesislerin açılışını gerçekleştirmek üzere düzenlenen törene katıldı. Tören alanına giren Kılıçdaroğlu, son 3 yıldır zam yapılmadığı ve 2022 yılı için de 'sıfır zam' teklifi yapıldığı için 74 gün önce grev başlatan işçilerin protestosuyla karşılaştı.
Bakırköy Belediyesi çalışanları kendilerine son 3 yıldır zam yapılmadığı gerekçesiyle tören alanı önünde Kılıçdaroğlu'nu protesto ederek, daha önceden zam yapılacağı yönünde verdiği sözlerini hatırlattı.
'SÖZ VERDİ ANCAK TUTMADI'
Grevin 13'üncü gününde Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini belirten işçiler, zam konusunda söz aldıklarını fakat aradan geçen günlerde sözün yerine getirilmediğini söyleyerek Kılıçdaroğlu'nu protesto etti. Kılıçdaroğlu'na ulaşmaya çalışan işçiler, koruma engeline takıldı. Kılıçdaroğlu, durumunu anlatmaya çalışan işçiyi dinlemezken, korumaları işçiyi alandan uzaklaştırdı.
Son üç yıldır zam alamadıklarını ifade eden Yılmaz Şutanrıkulu, "27 yıldır Bakırköy Belediyesinde işçiyim. 75 gündür grevdeyiz ve masa çözümü olmadı. Belediye başkanımız sıfır zam önerdi ve sonrasında yüzde 3, 5, 7 gibi bir zam modeli önerildi. Tabi bu rakamları kabul etmedik ve masadan kalktık. Sesimizi Kemal Kılıçdaroğlu'na iletmek için buradayız. Fakat 75 gündür onlarca kez kendilerine iletmemize rağmen hiçbir sonuç alamadık. 'Grevdeyiz, desteğiniz bekliyoruz' dedik ama bir dönüş alamadık. Bize defalarca söz verildi, halledeceğiz denildi ama bir sonuç alamadık. Biz ekmeğimiz için buradayız. 75 gündür bu kış şartlarında hak ettiğimiz almak için direniyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu bize söz verdi, biz bu söz yerine getirilene kadar Kılıçdaroğlu'nun peşindeyiz. Grevimizin 13'üncü gününde kendisinden söz aldık, 'Halledeceğiz arkadaşlar' dedi. Ama kendisine ulaşmamız 10'u, 15'i geçti hala bizim isteklerimiz yerine getirmediler. İsteklerimiz çok fazla değil. Biz kendilerinin doğru olduğuna inanmadığı TÜİK'in enflasyon rakamları kadar zam istiyoruz. Bizim karşımıza yüzde '0' zam ile geldiler ardından ise 5, 7, 9 gibi bir rakam söylediler. Yaşanan bu enflasyon karşısında bize dayattıkları bu oranları asla kabul etmeyeceğiz" dedi.
'BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEĞİNİ SÖYLEDİ'
Kemal Kılıçdaroğlu, programda konuştuktan sonra işçiler adına Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan görüştü. Doğan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "75 gündür grevdeyiz. 25 Ekim'de greve çıktık. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programda kendisine yaşananları aktardık. Not alarak olayı çözeceğini söyledi. Bakırköy Belediye başkanını yanına çağırıp sorunu çözeceğini belirtti" dedi.
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