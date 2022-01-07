Çanakkale’de tırın dorsesine saklanan kaçak göçmenler yakalandı

KAPTAN DURUMU TIR ŞOFÖRÜNE BİLDİRDİ

Daha sonra içeriden brandayı diken 3 düzensiz göçmen saklanmaya başladı. Brandanın kesildiği yerden dikildiğini ancak dikişin tutmadığını fark eden feribot kaptanı, durumu tır sürücüsü ve polis ekiplerine bildirdi.