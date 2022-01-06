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Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı

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Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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Son dakika: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 FETÖ’cü yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakanlık söz konusu 2 şüphelinin de FETÖ'cü olduğunu duyurdu.

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