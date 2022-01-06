Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? MSB ASAL bedelli askerlik parası ne kadar, kaç lira oldu?
Bedelli askerlik ücreti, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 yılı içerisinde bedelli askerlik başvurusunda bulunacak vatandaşlar, 2022 Ocak zammı ile miktarın ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? MSB ASAL bedelli askerlik parası ne kadar, kaç lira oldu? İşte haberin detayları...
Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından her yıl 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında bedelli askerlik başvurusu alınıyor. 2022 yılı içerisinde bedelli askerlik başvurusunda bulunacak yükümlüler, önümüzdeki yıl silahaltına alınacak. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ücretin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? MSB ASAL bedelli askerlik parası ne kadar, kaç lira oldu? İşte cevaplar...
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2022 NE KADAR OLDU?
Bedelli askerlik ücreti, 2022 Ocak-Haziran döneminde geçerli 56.500 TL olarak belirlendi. Bir önceki dönemde 43.151 lira olarak uygulanıyordu.
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Memur maaşları her Ocak ve Temmuz aylarında değiştiği için bedelli askerlik ücreti de 6 ayda bir güncelleniyor. 40 bin gösterge, memur maaş katsayısı ve 6 çarpanı ile hesaplanıyor.
BEDELLİ ÜCRETİ NEREYE YATIRILIYOR?
Başvuruları uygun görülenler ödemelerini, bir defada Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, defterdarlıklar ve defterdarlıklara bağlı malmüdürlüklerine T.C. Kimlik numarası beyan ederek yatırabilecekler.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIYOR?
Bedelli askerlik başvuruları ile ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor. Ancak, Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci Maddesi gereğince içinde bulunulan yılın 31 Aralık tarihi mesai bitimine kadar yoklama işleminin tamamlanması ve bedelin başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde, son ödeme tarihinden önce sınıflandırılmanız durumunda ise bakaya kalma tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,
2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,
3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,
4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak,
5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,
6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla tercihte bulunmak,
7. Sınıflandırma veya kura çekimi işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,
8. Bir aylık temel askerlik hizmetini tamamlamak,
9. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilemeyenlerden; erteleme hakkı bulunanlar ile diğer statülerde sınıflandırılanlar bakaya kalacakları tarihe kadar (bu tarih hariç) yeniden başvurabilirler.
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