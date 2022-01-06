Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından her yıl 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında bedelli askerlik başvurusu alınıyor. 2022 yılı içerisinde bedelli askerlik başvurusunda bulunacak yükümlüler, önümüzdeki yıl silahaltına alınacak. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ücretin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? MSB ASAL bedelli askerlik parası ne kadar, kaç lira oldu? İşte cevaplar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2022 NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik ücreti, 2022 Ocak-Haziran döneminde geçerli 56.500 TL olarak belirlendi. Bir önceki dönemde 43.151 lira olarak uygulanıyordu.

TEMMUZ'DA YENİDEN ZAMLANACAK

Memur maaşları her Ocak ve Temmuz aylarında değiştiği için bedelli askerlik ücreti de 6 ayda bir güncelleniyor. 40 bin gösterge, memur maaş katsayısı ve 6 çarpanı ile hesaplanıyor.