06 Ocak 2022, Perşembe
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Siyasal ve askeri casusluktan tutuklu Metin Gürcan için iddianame! Fotoğrafları nasıl savundu?
'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. Gürcan hakkında yirmi yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nda aktardı.