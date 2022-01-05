05 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan mahallelinin isteğini geri çevirmedi! Harekete geçildi

Başkan Erdoğan mahallelinin isteğini geri çevirmedi! Harekete geçildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan mahallelinin isteğini geri çevirmedi! Harekete geçildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta sonu Sarıyer Gümüşdere Mahallesi'ni ziyareti sonrası önemli bir gelişme yaşandı. Erdoğan, kıraathanede sorunlarını dinlediği mahallelinin talebi üzerine okul projesinin talimatını verdi. Vali Yerlikaya yer tespiti için mahalleye gelerek incelemelerde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ziyaretinin ardından talimat verdi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yer tespiti yaptı, Sarıyer Gümüşdere Mahallesi'nin yeni okulu için start verildi.

Mahalleye 20 derslikli ilk ve ortaokulla, 6 derslikli anaokulu yapılacak, okul 23 Nisan 2023'de açılacak. Tarım ve seracılıkla uğraşan mahalleli sakinleri ayrıca Başkan Erdoğan'dan konut alanı olan bir bölgenin tarım arazisine geçirilmesi sözünü de aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yılın ilk ziyaretini Sarıyer Kısırkaya ve Gümüşdere Mahallelerine yaptı. Erdoğan Gümüşdere'de bir kıraathaneye uğrayarak mahallenin sorunlarını dinledi. Gümüşdere sakinleri iki büyük sorununu iletti. Birisi 1952 yılında yapılan ilk ve ortaokul binası bir diğer sorun ise tarım ve seracılıkla ilgili arazilerdi.

Başkan Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya talimat vererek okul için ilk startı verdi. Vali Yerlikaya ertesi gün mahalleye giderek, okul yapılacak alanı tespit etti ve incelemelerde bulundu.

OKUL PROJESİ

Yapılan incelemelerin sonunda okul projesi için çalışmalar başladı. Okulun projesi 2 ay içinde tamamlanacak ve hemen ihalesi yapılacak. Projede 20 derslikli ilk ve ortaokul ile 6 derslikli anaokulu yer alacak. Okul, 23 Nisan 2023'de açılacak. Okul binası köyün hemen girişinde bulunan Milli Emlak'a ait 18 dönümlük araziye yapılacak.

TARIM ALANI

550 dönüm arazide tarım ve seracılıkla uğraşan mahallenin bir diğer sorunu ise yine bununla ilgili oldu. Söz konusu alanın yanında 70 dönümlük bir başka arazi bulunuyor. Bu alan imara açık olduğu için tarımla ilgili devlet desteklerinde yararlanılamıyordu. Konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran mahalleli 70 dönümlük arazi için de tarım alanı sözü aldı.

Ülke ekonomisine katkısı 300 milyon dolar ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI 300 MİLYON DOLAR
AK Parti’den faizi düşürme konusunda yeni anket! AK PARTİ'DEN FAİZİ DÜŞÜRME KONUSUNDA YENİ ANKET!
Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar KABİNE TOPLANTISI SONRASI BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA