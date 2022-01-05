Başkan Erdoğan mahallelinin isteğini geri çevirmedi! Harekete geçildi

TARIM ALANI



550 dönüm arazide tarım ve seracılıkla uğraşan mahallenin bir diğer sorunu ise yine bununla ilgili oldu. Söz konusu alanın yanında 70 dönümlük bir başka arazi bulunuyor. Bu alan imara açık olduğu için tarımla ilgili devlet desteklerinde yararlanılamıyordu. Konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran mahalleli 70 dönümlük arazi için de tarım alanı sözü aldı.

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