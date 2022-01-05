05 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il koronavirüs vaka haritasını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il koronavirüs vaka haritasını açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il koronavirüs vaka haritasını açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından vaka haritasını duyurdu. Bakan Koca il il son verileri açıkladı. Bakan Koca "18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadeleriyle güncel koronavirüs vaka haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka haritası hakkında paylaşımda bulundu. 18-24 Aralık arasındaki verileri açıklayan Bakan Koca, "100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerine yer verdi.

Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli koronavirüs paylaşımı.

Bakan Koca "18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadeleriyle güncel koronavirüs vaka haritasını paylaştı.

AŞI TABLOSU DA BELLİ OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,32 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,81 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 133 milyon 551 bin 202 'e yükseldi.

BAKAN NET ŞEKİLDE UYARDI

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklama, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Türkiye'nin 24 saatlik Kovid-19 tablosu açıklandı. 4 Ocak 2022 aşılama, vaka ve vefat rakamlarında son durum ne? Sağlık Bakanlığı verilerine göre; Omicron varyantında yükseliş var mı? İşte tüm ayrıntılar...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI 50 BİNİ GEÇTİ

Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA: TEDBİRLERE UYUN!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada son verileri değerlendirdi.

Türkiye’de vakalar zirve yaptı TÜRKİYE'DE VAKALAR ZİRVE YAPTI

Bakan Koca, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." dedi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

3 OCAK KOVİD-19 TABLOSU

2 OCAK KOVİD-19 TABLOSU

1 OCAK KOVİD-19 TABLOSU

31 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

30 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

29 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

28 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

27 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

26 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

25 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

24 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

23 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İllere göre vaka haritası açıklandı İLLERE GÖRE VAKA HARİTASI AÇIKLANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA