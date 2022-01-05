Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il koronavirüs vaka haritasını açıkladı

BAKAN NET ŞEKİLDE UYARDI



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklama, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." ifadelerini kullandı.

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