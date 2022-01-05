Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il koronavirüs vaka haritasını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından vaka haritasını duyurdu. Bakan Koca il il son verileri açıkladı. Bakan Koca "18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadeleriyle güncel koronavirüs vaka haritasını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka haritası hakkında paylaşımda bulundu. 18-24 Aralık arasındaki verileri açıklayan Bakan Koca, "100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerine yer verdi.
Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli koronavirüs paylaşımı.
Bakan Koca "18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadeleriyle güncel koronavirüs vaka haritasını paylaştı.
AŞI TABLOSU DA BELLİ OLDU
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,32 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,81 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 133 milyon 551 bin 202 'e yükseldi.
BAKAN NET ŞEKİLDE UYARDI
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklama, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." ifadelerini kullandı.
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TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI 50 BİNİ GEÇTİ
Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA: TEDBİRLERE UYUN!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada son verileri değerlendirdi.
Bakan Koca, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." dedi.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
3 OCAK KOVİD-19 TABLOSU
24 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU
23 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU
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