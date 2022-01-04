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AK Parti'den faizi düşürme konusunda yeni anket! Millet Başkan Erdoğan'a güveniyor! Yüzde 56 oranında destek...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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AK Parti’den faizi düşürme konusunda yeni anket! Millet Başkan Erdoğan’a güveniyor! Yüzde 56 oranında destek...

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında AK Parti tarafından yapılan faizi düşürme konusundaki anketin sonuçları ele alındı. Başkan Erdoğan'ın faizi düşürme konusundaki kararlığını destekleyen vatandaşların oranının yüzde 56 olduğunun açıklandığı anketi Siyaset Bilimci Onur Erim yorumladı. Erim "Mutlaka hatalar da oluyor. Ama bu sefer uzun süredir görmediğimiz bir tavır var. Bu milletin refahı, bu devletin birlikteliği için çabalayan bir siyasi lider var." ifadelerini kullandı.

AK Parti tarafından yapılan ankette Başkan Erdoğan'ın faizi düşürme konusundaki kararlığını destekleyen vatandaşların oranının yüzde 56 olduğu açıklandı.

MÜCADELENİN SAMİMİYETİNE DESTEK VAR

Diğer yandan Başkan Erdoğan'ın ekonomi ile ilgili yürütmüş olduğu mücadelenin samimi olduğunu düşünen vatandaşların oranının ise yüzde 56,4 olduğu görüldü.

BU ÜLKE ZİNCİRLERİNİ KIRDI

Siyaset Bilimci Onur Erim konuya ilişkin yaptığı açıklamada yapılan ankete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu ülke yakında yüzyılını kutlayacak ve her zaman ayaklarının üzerinde durabilen bir ülke. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa çok sayıda zincirimizi kırmayı başardı.

MUTLAKA HATALAR OLUYOR

Her siyasetçinin yaptığı doğru olacak değil. Mutlaka hatalar da oluyor. Ama bu sefer uzun süredir görmediğimiz bir tavır var. Bu milletin refahı, bu devletin birlikteliği için çabalayan bir siyasi lider var.

HAYAT PAHALILIĞI

Ekonomik olarak çok sayıda şeyi konuşabiliriz. Bakkala, markete pazara gittiğimizde hayat pahalılığınından muzdaribiz. Bizim kendini mualif olarak etiketleyenlerden farkımız biz realiteyi konuşmayı deniyoruz. Ama bulunduğumuz pozisyonun da altını çizmeyi ihmal etmiyoruz.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK DETAYI

Başkan Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada dikkatimi çeken şuydu: Cumhurbaşkanı dedi ki ortalama bir hanenin 2002'de gaz ve elektrik tüketimi asgari ücretin yüzde 47'siydi. Bugün ise doların artmış olmasına rağmen şu an yüzde 13 dedi.

AK Parti’den faizi düşürme konusunda yeni anket AK PARTİ'DEN FAİZİ DÜŞÜRME KONUSUNDA YENİ ANKET

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