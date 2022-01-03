Yılın ilk Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi | Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili flaş açıklama
Son dakika haberleri... 2022 yılının ilk Kabine Toplantısının ardından ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve memurun beklediği yeni yılın zam oranlarını açıkladı. Memura toplam yüzde 30.5 zam yapıldığını belirten Başkan Erdoğan, en düşük emekli maaşının da 2.500 TL olacağını kaydetti. Başkan Erdoğan ayrıca yüz yüze eğitime devam edileceğini de bildirirken, vatandaşlara doğal gaz desteği verileceğini de söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 2022 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıda Omicron varyantı, memur ve emekli maaşları ve dış politikada atılacak adımlar ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kritik Kabine Toplantısının ardından açıklama yaptı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Son 2 yıla damga vuran koronavirüs salgınının ve ekonomik sorunların herkesle birlikte ülkemizi bir süre daha etkileyeceği görülüyor.
Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin kalkınma altyapısında sağladığı ilerleme sayesinde, Türkiye'yi küresel sağlık ve ekonomi krizinden olumlu yönde yarıştırmayı başardık. Her ne kadar birileri bir kısmı yalan haberler olmak üzere, milletimizin morali bozmaya çalışsa da dünyayı izleyen herkes Türkiye'nin durduğu yeri takdirle karşılıyor.
Daha bugün ihracat rakamlarını açıkladık. Geçen yıl Türkiye ihracatın lokomotifi olduğu hızlı büyüme eğilimini sürdürdü. 225 milyar dolarlık ihcaratla küresel ihracattan ilk kez yüzde 1'den fazla pay aldık.
Girdiğimiz yeni yılda ihracatımızı çok daha fazla ileri seviyeye çıkarmak için gündemimizde çok daha fazla plan ve proje var. Önümüzdeki yıl bu vakitler milletimize çok daha güzel müjdeler vermeyi ümit ediyoruz.
TURİZM HEDEFLERİ
Salgının turizm sektöründe açtığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için verdiğimiz desteklerin karşılığını gördüğümüz bir yılı geride bıraktık. 29 milyon turist ve 24 milyar doları aşan gelir sağladık. Ziyaretçi sayısında yüzde 83'lük artış oldu.
Artış hedefimiz çok daha yüksek bir gelir seviyesine çıkmaktır. İnşallah 2022 yılı bu hedefe yaklaştığımız, verimli bir sezon olacaktır. Tesis sahibinden çalışanlarına kadar, ülkemize kazandırdıkları bu başarı için teşekkür ediyorum.
KOSGEB DESTEĞİ İLE 100 BİN LİRA!
KOSGEB destekleri adına bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi nisan ayında mikro ve küçük işletmelere yönelik bir hızlı destek programı başlatmıştık. Bu programın kapsamını, yeni mezun gençlerimizin istihdamını teşvik edecek şekilde genişletiyoruz. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira destek veriyoruz. Kadın istihdamında bu rakam 110 bin lirayı buluyor.
KUR KORUMALI MEVDUATA 78 MİLYAR LİRA
Kur korumalı Türk Lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık bir geçiş sağlandı. Bu ekonomimize güvenin işaretidir.
Küresel emtia fiyatlarındaki yükselme nedeniyle dünyada petrol ve doğalgaz fiyatları kat kat arttı. Biz enerji fiyatları konusunda vatandaşımızı koruduk.
VATANDAŞA DOĞALGAZ FATURASI DESTEĞİ
Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımları artık doğalgaz faturası olarak da verilebilecek.
ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI
Dünyadaki fiyat artışlarından etkileniyoruz. Bu ülkemize mahsus bir durum değildir. Enflasyonun boynunu kırarak, tekrar tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız. Döviz kurundaki dalgalanmanın da bunun etkili olduğunu biliyoruz. Döviz kurundaki köpüğü aldığımızda nasıl daha gerçekçi bir tablo önümüze çıktıysa, enflasyonda da bunu yapacağız.
MEMURA YÜZDE 30.5 ZAM
Memura yüzde 30 buçuk zam yapıldı. Memurların maaşında toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Memurların toplu sözleşme zammını da yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2 BİN 500 TL
Emeklilerimizin maaşında ise enflasyon oranı kadar artış zaten yapılacak. Bunun yanında artık en düşük emekli maaşoı 2 bin 500 TL olacak.
YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı açıklamada "Tedbirleri artırarak yüz yüze eğitime devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Eğitim her dönemde olduğu gibi salgın sürecinde de en önemli başlık arasında olmayı sürdürüyor. Ülkemizdeki öğretmenlerin en az iki doz aşılanma oranları bugün itibariyle İngiltere, Fransa gibi ülkelerin üzerindedir. Tedbirlere riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Sayılarını 500 binlerden 1,2 milyona ulaştırdığımız öğretmenlerimizi de desteklemeyi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl Bakanlığımızın düzenlediği eğitimlere %134'lük artışla öğretmenimiz katıldı. Meclis'imizde 3008 sayılı meslek kanununda 2 önemli değişiklik yapıldı. Üçüncü yılın sonunda kalfaların aldığı ücreti de iyileştirerek asgari ücretin yarısı kadar ücret alabilmeyi sağladık. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 1 milyona çıkarmaktır.
Kabine toplantısı ekonomideki hamleler ve bundan sonra kullanılacak yeni yöntemler, dış politika ve koronavirüs pandemisindeki son gelişmelerin de konuşulacağı geniş bir değerlendirmeye ev sahipliği yaptı. Toplantının gündeminde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin sunum da yer aldı.
KABİNE TOPLANTISINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DETAYLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına liderlik etti. Ekonomiden dış politikaya, sağlıktan eğitime 2021 değerlendirmesi ve 2022'deki yol haritalarının da konuşulduğu kabine toplantısı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanması ile memur ve emekli maaşlarındaki zamların belirlenmesi açısından da önem arz etti.
KÜLLİYE'DE 2022'NİN İLK KABİNE TOPLANTISI
2022 yılının ilk Kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirildi Başkan Erdoğan birçok konuyla ilgili bakanlardan bilgi aldı.
EKONOMİDE YENİ YÖNTEMLER! FAİZLE MÜCADELEDE GERİ ADIM YOK
Başkan Erdoğan kabine toplantısı öncesi gerçekleştirdiği programlarda sık sık dile getirdiği faiz karşıtı politikada kararlılık vurgusu yapmıştı. Kabinede bu yöndeki adımlar da masaya yatırıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu konuda İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda kur ve faiz için "Kurun tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur. Döviz kuru üzerinden bize silah göstermeye kalktılar ama başaramayacaklar" demişti.
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