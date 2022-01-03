Yılın ilk Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi | Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili flaş açıklama

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Son 2 yıla damga vuran koronavirüs salgınının ve ekonomik sorunların herkesle birlikte ülkemizi bir süre daha etkileyeceği görülüyor.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin kalkınma altyapısında sağladığı ilerleme sayesinde, Türkiye'yi küresel sağlık ve ekonomi krizinden olumlu yönde yarıştırmayı başardık. Her ne kadar birileri bir kısmı yalan haberler olmak üzere, milletimizin morali bozmaya çalışsa da dünyayı izleyen herkes Türkiye'nin durduğu yeri takdirle karşılıyor.

Daha bugün ihracat rakamlarını açıkladık. Geçen yıl Türkiye ihracatın lokomotifi olduğu hızlı büyüme eğilimini sürdürdü. 225 milyar dolarlık ihcaratla küresel ihracattan ilk kez yüzde 1'den fazla pay aldık.