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Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Ülke ekonomisine katkısı 300 milyon dolar

Siirt'te 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisinin açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Tesisle ilgili Başkan Erdoğan, "Ülkemizin çinko ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak. İlk olarak 500 kişiyle olan istihdam 3 bin kişiye çıkacak sonrasında ise 7500 kişiye iş sağlanacak." ifadelerini kullanmıştı.

Giriş Tarihi: 05.01.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 09:55
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Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Ülke ekonomisine katkısı 300 milyon dolar

Siirt'te, 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Türkiye'nin ilk cevherden çinko izabe tesisinde üretime devam ediliyor.

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Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Ülke ekonomisine katkısı 300 milyon dolar

Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla kurulan Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi, Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretmeye devam ediyor.

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Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Ülke ekonomisine katkısı 300 milyon dolar

Tesisle ülke ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak. Tesis ilk planda 30 bin ton üretim, tam kapasiteye ulaştığında ise yaklaşık 90 bin tonluk üretim sağlayacak.

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Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Ülke ekonomisine katkısı 300 milyon dolar

Ülkenin tamamen dışa bağımlı olduğu çinko ihtiyacının yaklaşık yarısının bu tesiste üretileceğini dile getiren Lineer Metal A.Ş. Koordinatörü Başar Şakar, Türkiye'deki en büyük bakır yatırım tesisinin bölgenin kalkınmasını tetikleyici bir rolü olacağı söyledi.

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Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Ülke ekonomisine katkısı 300 milyon dolar

Çinko izabe tesisinin 3 bin kişiye iş kapısı olacağını ifade eden Şakar, "Siirt organize sanayi bölgesinde 100 dönüm üzerinde kurulan 90 bin ton kapasiteli Siirt Lineer Metal çinko izabe tesisi, ham madde, maden ocaklarında çalışacak, bunların tedarik zincirleri ile birlikte 2 bin 500 kişilik bir istihdamla birlikte toplamda 3 bin kişilik bir işsizliğinde önüne geçmiş olacağız.