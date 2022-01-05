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Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Ülke ekonomisine katkısı 300 milyon dolar
Siirt'te 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisinin açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Tesisle ilgili Başkan Erdoğan, "Ülkemizin çinko ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak. İlk olarak 500 kişiyle olan istihdam 3 bin kişiye çıkacak sonrasında ise 7500 kişiye iş sağlanacak." ifadelerini kullanmıştı.
Giriş Tarihi: 05.01.2022 09:28Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 09:55