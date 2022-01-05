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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleriyle görüştü

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Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleriyle görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleriyle görüştü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. CHP'nin milli ve dini konulardaki saldırganlığına tepki gösteren Çelik, "28 Şubat döneminden daha vahşi bir yaklaşım var" dedi. Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin buluşmasını da değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik," bir araya gelmesi Türkiye meseleleri ile istişare ve ittifakın pekiştirilmesi anlamını taşıyor." şeklinde konuştu.

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