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Son dakika: FETÖ'nün jandarma yapılanmasına ağır darbe! 55 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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Son dakika: FETÖ’nün jandarma yapılanmasına ağır darbe! 55 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmetler soruşturmasında 65’i ihraç kamu görevlisi, 34’ü özel sektör çalışanı 99 ‘mahrem imam’ şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 55'i yakalandı.

Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi amansızca devam ediyor. Yargı birimleri teröristlerin soruşturmalarını detaylıca incelerken alınan kararlar da tüm hızıyla uygulanıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün, FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 99 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan Ankara merkezli operasyonlar kapsamında 40 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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