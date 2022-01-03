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KKK'den ihraç edilen FETÖ firarisi kıdemli binbaşı Göksel Özdoğ yakalandı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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KKK’den ihraç edilen FETÖ firarisi kıdemli binbaşı Göksel Özdoğ yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) görevinden ihraç edilen ve 4 yıldır firari olan eski kıdemli piyade binbaşı Göksel Özdoğru gözaltına alındı.

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