KKK’den ihraç edilen FETÖ firarisi kıdemli binbaşı Göksel Özdoğ yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekip, Göksel Özdoğru'nun Ankara'da bir adreste saklandığını tespit etti. Ekipler, Özdoğru'nun kılık değiştirdiğini ve saklandığı kayıtsız adresten dışarıya hiç çıkmadığını belirledi. Bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda ve Genelkurmay Başkanlığında önemli görevlerde bulunan Özdoğru, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek. FETÖ'CÜLER YAKALANDI! İŞTE ADRESLERİ... FETÖ'DEN 'KÖK HÜCRE' PROJESİ! ÖMRÜNÜ UZATMAYA ÇALIŞMIŞLAR A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN