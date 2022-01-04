İstanbul’da zehir tacirlerine dev operasyon: 28 gözaltı

28 GÖZALTI

İstanbul merkezli operasyonun Bursa ve İzmir'de de yapıldığı öğrenildi. İstanbul'da adresleri önceden tespit edilen 30 kişiden 28'i polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.