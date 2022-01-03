03 Ocak 2022, Pazartesi
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FETÖ operasyonunda 6 şüpheliden 2’si tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2022
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FETÖ operasyonunda 6 şüpheliden 2’si tutuklandı

Denizli’de FETÖ operasyonunda sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 4 şüpheli yakalanırken, terör örgütüne üye olan 1 kişi ile 6 yıl hapis cezası bulunan 1 şüpheli ise tutuklandı.

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