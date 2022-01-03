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Son dakika: Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Son dakika: Yunanistan’a kaçma girişiminde bulunan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Son dakika haberi... Edirne’nin Keşan ilçesinden Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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