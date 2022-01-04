CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun MEB baskınının perde arkası! Provokasyonun her adımı planlanmış!
Son dakika haberine göre: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun MEB baskınının perde arkası ortaya çıktı. Daha önce MEB binasına gelen CHP’li ekip, provokasyon ihbarıyla tedbir için kapıların kilitlenmesini istedi. Binaya gelen Kılıçdaroğlu “Kapılar kilitlendi içeri giremedik” yalanı ile algı operasyonu yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta öğretmenler ilgili paylaştığı bir video mesajında öğretmen alımı için yapılan mülakat sınavlarında adaletsizlik yapıldığını ileri sürerek Milli Eğitim Bakanlığı'nı zan altında bırakmıştı.
Video paylaşımın ardından Milli Bakanlığı açıklama yaparak, sözlü sınavlarda adaletsizliğin söz konusu olmadığını kamuoyuna duyurdu. Bakanlık bununla yetinmeyip, ertesi gün de Kılıçdaroğlu'nun öne sürdüğü Danıştay kararının olmadığını belirterek, ispata davet etti. Kılıçdaroğlu olmayan Danıştay kararına cevap vermedi ve yeniden sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak, "Saat 13.00'te Milli Eğitim Bakanlığı'na gidiyorum" diyerek algı operasyonunu sürdürdü.
Dediği saatte MEB binasına gelen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler içeri alınmadı. Personel girişinin yapıldığı binanın arka kapısının kilitlendiğini kameralara gösteren CHP'lilerin amacı kamuoyunu tahrik etmekti. Kılıçdaroğlu kapının önünde açıklama yaparak yalanyanlış sözlerle bakanlığı suçlamayı sürdürdü.
Daha sonra da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'nu yalanladı ve emrivaki randevu vermesinin söz konusu olamayacağını söyledi Ama Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı baskısının adım adım planlanan bir provokasyon olduğu ortaya çıktı.
Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü, Bakan Mahmut Özer'in özel kalem müdürünü arayarak randevu istedi. Kendisine, Bakan'ın Külliye'de bir toplantıda olduğu bildirildi. Randevu talebi daha bakan beye iletilmeden Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Saat 13.00'te Milli Eğitim Bakanlığı'na gidiyorum" diye provokasyonun düğmesine bastı.
Daha önce MEB binasına gelen öncü ekip, bakanlık yetkililerinden, provokasyon ihbarı yapıldığını ileri sürerek tedbir için kapıların kilitlenmesini istedi. Kapılar kilitlendikten sonra Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler MEB binasına geldi, randevu almadığı için içeri alınmayınca kameralar karşısında "Kapılar kilitlendi içeri giremedik" yalanı ile algı operasyonu yapıldı.
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