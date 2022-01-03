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Son dakika: Türk kadınına iğrenç küfürler eden Suriye uyruklu 2 kişi gözaltında

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Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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Son dakika: Türk kadınına iğrenç küfürler eden Suriye uyruklu 2 kişi gözaltında

Son dakika haberleri... Sosyal medyada görüntülü konuştuğu kişiye Türk kadınlarına yönelik ağza alınmayacak küfürler eden Suriye uyruklu 2 kişi, polisin araştırması sonucu İzmir ve Aydın'da gözaltına alındı.

Suriye uyruklu 2 kişi, bir Türk erkeği ile gerçekleştirdiği video görüşmesi sırasında Türk kadınına ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Türk kadını hakkında kullanılan ifadeler nedeniyle tepkiler çığ gibi büyüdü.

Görüntülerde konuştukları Türk olan kişiye 'Sizin kızlarınız her yerde s....' gibi hakaret ve küfür içerikli söylemlerde bulunan Suriyeli 2 kişi, ayrıca tecavüz edeceklerini de ifade ediyor. Görüştüğü kişinin Türkiye'de yaşadıklarını buna rağmen Türk kadınına hakaret ettiklerini hatırlatmasına rağmen, Suriyeli kişiler yine küfürlü konuşmasını sürdürdü.

Türk kadınına iğrenç küfürler eden Suriye uyruklu 2 kişi gözaltında TÜRK KADININA İĞRENÇ KÜFÜRLER EDEN SURİYE UYRUKLU 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Görüntüleri izleyen polis ekipleri de harekete geçerek soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu Türk kadınına hakaret eden Suriye uyruklu M.E.A. İzmir'de, K.S.A. ise Aydın'ın Didim ilçesinde polis tarafından gözaltına aldı.

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