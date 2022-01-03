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Son dakika: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu (3 Ocak 2022 vaka ve vefat rakamları)

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Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu 3 Ocak 2022 vaka ve vefat rakamları

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 3 Ocak 2022 tarihine ait Türkiye'nin 81 iline ait 24 saatlik vaka, vefat aşılama rakamlarını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal medyadan yaptığı açıklamada OMICRON varyantı ve virüsün gidişatına dair önemli açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, 3 Ocak 2022 tarihine ait Türkiye'nin 81 iline ait 24 saatlik vaka, vefat aşılama rakamlarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada son tabloyu yorumladı.

Bakan Koca, "NE YAPMALIYIZ? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız." dedi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

2 OCAK KOVİD-19 TABLOSU

1 OCAK KOVİD-19 TABLOSU

31 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

30 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

29 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

28 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

27 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

26 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

25 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

24 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

23 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

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