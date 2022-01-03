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İtirafçı FETÖ mahrem imamının işkence yalanı çürüdü!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2022
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İtirafçı FETÖ mahrem imamının işkence yalanı çürüdü!

Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamı Ümit Horzum'un işkence gördüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığı, gerekçeli kararda yer aldı.

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