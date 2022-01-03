FETÖ'cü Karaarslan'ın CHP'li belediyeyi nasıl hortumladığı ortaya çıktı! Tek tek peşkeş çektiler
FETÖ'nün sözde belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın CHP'li Avcılar Belediyesi ile anlaşması ortaya çıkmıştı. FETÖ'cü Karaarslan'ın bağlantılı olduğu şirketlerin CHP'li belediyelerden ihaleleri peşkeşle aldığı yürütülen soruşturma ile gün yüzüne çıktı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan geçtiğimiz Salı günü yapılan operasyonla yeniden gözaltına alınmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik" , "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında aralarında Avcılar Belediyesi ihale komisyonu başkanı ve üyelerinin de olduğu 19 şüpheliye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Aralarında Karaarslan'ın ve baldızı Çiğdem Şanlı'nın da olduğu 7 şüpheli tutuklandı. Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ın ise halen firarda olduğu öğrenildi.
BELEDİYE ÇALIŞANI ANLATTI
Savcılığın yürüttüğü soruşturmaya CHP'li Avcılar Belediyesi'nde görevli şüpheli G. S.'nin ifadesi damga vururken, Karaarslan'ın Avcılar Belediyesi'ni nasıl hortumladığı gün yüzüne çıktı. G.S. ifadesinde, gelirlerin arttırılması, danışmanlık hizmet alım işi gibi muğlak ve temel idari faaliyetlerden sayılabilecek konularda ihaleyle dışardan destek alınmasının yanlış olduğunu sıklıkla dönemin Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve Belediye başkan yardımcılarına söylediklerini anlattı.
DAVET EDİLECEK FİRMALARI BENLİ VE YARDIMCILARI BELİRLEDİ
Belediyede görevli personel olarak kendilerinin, 'Belediyenin gelirlerini arttıramıyor muyuz ki dışarıdan destek alıyoruz' şeklinde itirazlarda bulunduklarını kaydeden G.S. ifadesinde şöyle devam etti:
" Ancak buna rağmen eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal ile Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve diğer belediye başkan yardımcılarının ısrarlarıyla bu ihaleler gerçekleştirildi. İhalelere davet edilecek firmalar da yine bu üst düzey yetkililer tarafından belirlendi."
İHALE KOMİSYONU GÖZ YUMDU
Soruşturmadaki bir diğer ayrıntı ise, Avcılar Belediyesinin açacağı ihalelerde bedel belirlenirken, fiyat tekliflerinin yalnızca FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ile iltisaklı firmalardan toplanması oldu. Tespitlere göre; birbiriyle bağlantılı şirketler olduğu basit araştırmayla dahi anlaşılabilecek firmaların normalde aynı ihaleye katılmaları mümkün olmamasına rağmen, Avcılar Belediyesi ihale komisyonu tarafından bu duruma göz yumuldu.
KİK İNCELER DİYE İHALE KAYIT NUMARASINI DEĞİŞTİRDİLER
Şüphelilerin, Karaarslan'la bağlantılı şirketlerin aldığı ihalelere itiraz edilmesi üzerine ise ihale dosyasının, Kamu İhale Kurumu'nca (KİK) inceleme alınma ihtimaline karşı da eylem planı oluşturdukları saptandı. Paniğe kapılan 'Erkan Karaarslan İhale Suç Örgütü' üyeleri ve belediye personelinin, ihaleyi tamamen iptal ederek, devam eden süreçte farklı ihale kayıt numarası üzerinden ihaleyi tekrarladıkları da tespit edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 bekçi maaşları ne kadar oldu? Yeni yılda bekçi maaşı kaç lira? Bekçiler ne kadar kazanacak?
- Zamlı maaş hesaplandı! 2022 imam maaşı ne kadar oldu? İmam vaiz maaşı ne kadar kaç TL?
- 65 yaş yaşlılık aylığı ne kadar oldu? 2022 yaşlılık maaşı kaç lira? 65 yaş (yaşlılık) maaşı ne kadar?
- Bedelli askerlik yerleri 2022 açıklandı mı? MSB ASAL bedelli askerlik sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır?
- 2022 vaiz maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2022 vaiz maaşı kaç lira?
- 2022 mühendis maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2022 mühendis maaşı kaç lira?
- 2022 başkomiser maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2022 başkomiser maaşı kaç lira?
- MSB son dakika: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2022 bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL?
- Uzman doktor, hemşire maaşı 2022 ne kadar? Enflasyon farkıyla uzman doktor, hemşire maaşları kaç TL oldu?
- Vali yeni maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak zammı ile Vali maaşı kaç para? Vali maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL?
- Emekli maaş zam hesabı! SSK BAĞ-KUR 2000 öncesi, sonrası tek tek hesaplandı! Yeni yıl emekli maaş zammı hesabı...
- En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak memur maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL?