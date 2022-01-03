FETÖ’cü Karaarslan’ın CHP’li belediyeyi nasıl hortumladığı ortaya çıktı! Tek tek peşkeş çektiler

DAVET EDİLECEK FİRMALARI BENLİ VE YARDIMCILARI BELİRLEDİ

Belediyede görevli personel olarak kendilerinin, 'Belediyenin gelirlerini arttıramıyor muyuz ki dışarıdan destek alıyoruz' şeklinde itirazlarda bulunduklarını kaydeden G.S. ifadesinde şöyle devam etti:

" Ancak buna rağmen eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal ile Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve diğer belediye başkan yardımcılarının ısrarlarıyla bu ihaleler gerçekleştirildi. İhalelere davet edilecek firmalar da yine bu üst düzey yetkililer tarafından belirlendi."