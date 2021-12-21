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Son dakika: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon: 26 kişi için gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2021
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Son dakika: FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon: 26 kişi için gözaltı kararı

Son dakika haberi... Ankara'da FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen, örgüt mensubu olduklarına dair aleyhlerine ifade bulunan; toplamda 26 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi.

detaylar gelecek...

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