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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan açıklaması: Şubat ayında gideceğim

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Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Suudi Arabistan açıklaması: Şubat ayında gideceğim

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021 dış ticaret rakamlarını duyurduğu basın toplantısı sonrası bir vatandaşla yaptığı sohbet sırasında şubat ayında Suudi Arabistan'a gideceğini açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021 dış ticaret rakamlarını açıkladı. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen toplantıya Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de katıldı.

Erdoğan, "2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hamdolsun bu bir rekordur" dedi.

"SÖZ VERDİ, BEN DE ZİYARET EDECEĞİM"
Toplantı sonrası bir vatandaşın, "Sayın Cumhurbaşkanım, bir şey rica ediyorum. Suudi Arabistan'ın ihracat çözümünü de bekliyorum." sözleri üzerine Başkan Erdoğan, Şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, "Şu anda Şubat'ta beni bekliyor. Söz verdi. Ben de Şubat'ta Suudi Arabistan'a ziyaretimi yapacağım." dedi.

BAE'Yİ DE ZİYARET EDECEK
Geçtiğimiz günlerde gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim Abu Dabi yönetimi ile attığımız adım tarihi bir adım. 11 milyar dolarlık ön anlaşma yapıldı. Bu arada tabi atılmış yine adımlar var. Yaptığımız ikili görüşmede de inşallah şubat ayı gibi nasip olursa benim bir iade-i ziyaretim olacak." dedi.

Bizim Birleşik Arap Emirlikleri ile olan süreç çok farlı bir konuma erişmiş olacak. Dargın küskün olduğumuz zaman ondan kendilerine sermaye çıkarmaya çalışıyor bu CHP, adımları beraber attığımızda da bunlar niye barıştılar deyip oradan kendilerine sermaye çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdi inşallah şubatın ilk yarısında oradayım. Bunun dışında yine bölge ülkeleri içerisinde Bahreyn onların bize gelme durumları var. Onlarla görüşmelerimizi yapacağız. İnşallah Suud ile olan münasebetleri daha iyi bir duruma getirme çabasında olacağız. Kadim tarihi biz beraber inşa ettik, beraber paylaştık paylaşıyoruz bizim Körfez ülkeleri ile aramızda çok ciddi bir iş birliği potansiyeli mevcut. Karşılıklı faydaya dayalı yeni projeleri de ortak yatırımlar için bir fırsat olarak görüyoruz.'' açıklamasında bulundu.

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