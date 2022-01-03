Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Suudi Arabistan açıklaması: Şubat ayında gideceğim

"SÖZ VERDİ, BEN DE ZİYARET EDECEĞİM"

Toplantı sonrası bir vatandaşın, "Sayın Cumhurbaşkanım, bir şey rica ediyorum. Suudi Arabistan'ın ihracat çözümünü de bekliyorum." sözleri üzerine Başkan Erdoğan, Şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, "Şu anda Şubat'ta beni bekliyor. Söz verdi. Ben de Şubat'ta Suudi Arabistan'a ziyaretimi yapacağım." dedi.