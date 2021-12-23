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İzmir açıklarında tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 51 FETÖ üyesi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2021
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İzmir açıklarında tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 51 FETÖ üyesi yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyeliğinden arama kaydı bulunan ve mahkemeleri devam eden 51 kişi yakalandı.

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