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Diyarbakırlı anneden HDP'ye sert tepki! Oğlumu sakat ettiler

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Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Diyarbakırlı anneden HDP’ye sert tepki! Oğlumu sakat ettiler

Güzide Demir, HDP aracılığıyla oğlu Aziz'in 6 yıl önce PKK için dağa kaçırıldığını iddia etti. Çocuğuna hasret kaldığını ve oğlunu HDP'den istediğini belirten anne Demir, "HDP ciğerimizi koparıp götürdü bir daha da ses çıkmadı. Oğlumu orada sakat ettiler" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 855'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 855'inci gününde de sürüyor. Diyarbakır'da oğlu 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

Çocuğuna hasret kaldığını ve oğlunu HDP'den istediğini belirten anne Demir, evladını almadan eylemi sonlandırmayacağını kaydetti.

Demir, "Aziz'in annesiyim, 3 yıldır buradayız, HDP ciğerimizi koparıp götürdü bir daha da ses çıkmadı. Oğlumu orada sakat ettiler, oğlum hastanedeyken beni aradı, sakat olduğunu söyleyerek 'gelin beni götürün' dedi. Bu HDP bize zulüm yapıyor, çocuklarımızı götürmüş açıklamada yapmıyor, onları serbeste bırakmıyor. 6 yıldır oğlumun peşindeyim, 3 yıldır sesini duymamışım. Oğlum gelmeyene kadar eylemi devam ettireceğim, neredeysen gel devletimize ve güvenlik güçlerimize teslim ol. Devletimiz güçlü bir devlettir, size kucak açıyor, arkadaşlarınıza söyleyip hep beraber gelin. Orası sizin yeriniz değil, dağ, taş ve mağarada ne işiniz var" dedi.

PKK'DA BÜYÜK KORKU

Terör örgütü PKK, Diyarbakır annelerinin yaptığı çağrıların duyulmasını ve bu çağrılar nedeniyle yaşanan örgütten kaçışları engellemek için teröristlerin iletişim araçlarını kullanmalarını yasakladı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla PKK'nın terörist sayısı en düşük rakamlara indi. Ayrıca eylem yapamaz hale gelen PKK'dan kaçışlar hızlandı.

İçişleri Bakanlığının koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen ikna çalışmalarıyla geçen yıl 200, son beş yılda da 1065 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Başarılı operasyonlar ve ikna çalışmalarının yanı sıra Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları evlat nöbeti de örgüt içinde paniğe neden oldu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 853'üncü gününde sürüyor.

6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat için eylem yapan Necibe Çiftçi, 19 Aralık'taki açıklamasında oğluna "Teslim ol" çağrısında bulunmuş, "Oğlum HDP ve PKK tarafından kaçırılarak dağa götürüldü, oğlum için buradayım. Yaz, kış, soğuk, pandemi demeden bu mücadeleye devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Ciğerimi benden aldılar. Oğlum için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.

ÇAĞRILARIN DUYULMASINI ENGELLEMEK İÇİN TEDBİRLER ALINMAYA BAŞLANDI
Çiftçi ile diğer Diyarbakır annelerinin çağrıları örgüt içinde korkuya neden oldu.

PKK, örgütten kaçışları ve Diyarbakır annelerinin çağrılarının duyulmasını engellemek için çeşitli tedbirler almaya başladı. Ailesi evlat nöbetinde bulunan örgüt mensuplarına psikolojik baskı uygulayan PKK, aileleriyle haberleşmenin engellenmesi amacıyla da teröristlerin iletişim araçlarını kullanmalarını yasakladı.

PKK'nın, tehdit ettiği örgüt mensuplarına "kendi iradeleriyle örgüte katıldıklarını, kendilerine destek verilmesini istediklerini" belirten videolar çektirdiği belirlendi.

PKK’nın Diyarbakır Anneleri korkusu! PKK'NIN "DİYARBAKIR ANNELERİ" KORKUSU!
Başkan Erdoğan’dan Diyarbakır Anneleri mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DİYARBAKIR ANNELERİ MESAJI
Evlatları için gece nöbetindeler EVLATLARI İÇİN GECE NÖBETİNDELER

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