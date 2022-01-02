PKK'nın "Diyarbakır Anneleri" korkusu! Kandil'de büyük panik: Tamamen yasaklandı
Terör örgütü PKK, Diyarbakır annelerinin yaptığı çağrıların duyulmasını ve bu çağrılar nedeniyle yaşanan örgütten kaçışları engellemek için teröristlerin iletişim araçlarını kullanmalarını yasakladı. PKK'nın, tehdit ettiği örgüt mensuplarına 'kendi iradeleriyle örgüte katıldıklarını, kendilerine destek verilmesini istediklerini' belirten videolar çektirdiği belirlendi. Başarılı operasyonlarla PKK'nın terörist sayısı en düşük rakamlara indi. Ayrıca eylem yapamaz hale gelen PKK'dan kaçışlar hızlandı.
İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla PKK'nın terörist sayısı en düşük rakamlara indi. Ayrıca eylem yapamaz hale gelen PKK'dan kaçışlar hızlandı.
İçişleri Bakanlığının koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen ikna çalışmalarıyla geçen yıl 200, son beş yılda da 1065 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Başarılı operasyonlar ve ikna çalışmalarının yanı sıra Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları evlat nöbeti de örgüt içinde paniğe neden oldu.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 853'üncü gününde sürüyor.
6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat için eylem yapan Necibe Çiftçi, 19 Aralık'taki açıklamasında oğluna "Teslim ol" çağrısında bulunmuş, "Oğlum HDP ve PKK tarafından kaçırılarak dağa götürüldü, oğlum için buradayım. Yaz, kış, soğuk, pandemi demeden bu mücadeleye devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Ciğerimi benden aldılar. Oğlum için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.
ÇAĞRILARIN DUYULMASINI ENGELLEMEK İÇİN TEDBİRLER ALINMAYA BAŞLANDI
Çiftçi ile diğer Diyarbakır annelerinin çağrıları örgüt içinde korkuya neden oldu.
PKK, örgütten kaçışları ve Diyarbakır annelerinin çağrılarının duyulmasını engellemek için çeşitli tedbirler almaya başladı. Ailesi evlat nöbetinde bulunan örgüt mensuplarına psikolojik baskı uygulayan PKK, aileleriyle haberleşmenin engellenmesi amacıyla da teröristlerin iletişim araçlarını kullanmalarını yasakladı.
PKK'nın, tehdit ettiği örgüt mensuplarına "kendi iradeleriyle örgüte katıldıklarını, kendilerine destek verilmesini istediklerini" belirten videolar çektirdiği belirlendi.
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