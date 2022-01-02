PKK'nın "Diyarbakır Anneleri" korkusu! Kandil'de büyük panik: Tamamen yasaklandı

6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat için eylem yapan Necibe Çiftçi, 19 Aralık'taki açıklamasında oğluna "Teslim ol" çağrısında bulunmuş, "Oğlum HDP ve PKK tarafından kaçırılarak dağa götürüldü, oğlum için buradayım. Yaz, kış, soğuk, pandemi demeden bu mücadeleye devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Ciğerimi benden aldılar. Oğlum için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.