Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'daki evlat nöbetinin yıl dönümüne özel paylaşım: Diyarbakır Anneleri'ni selamlıyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde 3 yıldır sürdürülen evlat nöbetinin yıl dönümüne ilişkin mesaj verdi. Başkan Erdoğan "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır annelerini, evlat nöbetlerinin 3'üncü yılında videolu mesajla selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Diyarbakır annelerinin mücadelelerine yer verdiği videolu paylaşımında, "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz. Hain bölücü örgüte karşı başlattıkları azimli duruşun yıl dönümünde, Diyarbakır annelerini selamlıyorum." ifadelerini kullandı.
Diyarbakır annelerine videoda seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Sizi yıldıramadılar, birdiniz, bir şehir oldunuz, iki şehir oldunuz ve her geçen gün büyümeye devam ediyorsunuz. Sizin bu şevkiniz, bu gayretiniz terör örgütünü çökertmeye yetti. Belki geç olacak, belki zor olacak ama zafer inşallah sizin gibi inanan annelerin zaferi olacaktır."
Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 3, 2021
Hain bölücü örgüte karşı başlattıkları azimli duruşun yıl dönümünde, Diyarbakır Anneleri'ni selamlıyorum. pic.twitter.com/LE0r1wG9PC