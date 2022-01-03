Dünya Türkiye’yi takip ediliyor! Yerli ve milli üretimler artacak

HAVA KALKANI SİPER

Savunma Sanayii açısından bu yıl önem taşıyan projeler özetle şöyle: HİSAR, Türkiye'nin karadan havaya füze savunma sistemi unsurlarının ortak adı. Bu grup, menzil ve irtifaya göre sırasıyla HİSAR-A/HİSAR-A+HİSAR-O/HİSAR-O + olarak adlandırılıyor. Bu sistemlerin menzili 3 km'den 25 km'ye kadar çıkıyor. HİSAR grubunun ileri aşamasındaki ürünü oluşturacak uzun menzilli füze sistemi HİSAR U ise SİPER adını aldı. SİPER'in 2022'de geliştirilmesi ve 2023'te envantere alınması planlanıyor.