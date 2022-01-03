Dünya Türkiye'yi takip ediliyor! Yerli ve milli üretimler artacak
Savunmadaki çalışmalarıyla dünyanın dikkatini üzerine çeken Türkiye yerli ve milli üretimlerini artırıyor. Hava savunma sisteminden helikoptere, deniz araçlarından SİHA'lara kadar birçok ürüne yerli ve milli damgası vuruldu.
Kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin köklü hatırasını yaşatmak için 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in 100. yılı olan 2022 ile Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı olan 2023'te coşkulu kutlamaların yanı sıra savunma sanayii alanında bir dizi proje için önemli adımlar atılması da planlandı.
HAVA KALKANI SİPER
Savunma Sanayii açısından bu yıl önem taşıyan projeler özetle şöyle: HİSAR, Türkiye'nin karadan havaya füze savunma sistemi unsurlarının ortak adı. Bu grup, menzil ve irtifaya göre sırasıyla HİSAR-A/HİSAR-A+HİSAR-O/HİSAR-O + olarak adlandırılıyor. Bu sistemlerin menzili 3 km'den 25 km'ye kadar çıkıyor. HİSAR grubunun ileri aşamasındaki ürünü oluşturacak uzun menzilli füze sistemi HİSAR U ise SİPER adını aldı. SİPER'in 2022'de geliştirilmesi ve 2023'te envantere alınması planlanıyor.
DENİZ AŞIRI GÖREV
TCG Anadolu, Türkiye'nin ilk amfibi ve en büyük savaş gemisi olacak. Kamuoyunda "uçak gemisi" olarak da adlandırılan gemide, daha çok Türk SİHA'ları ile Hürjet'in görev yapması planlanıyor. Gemi ile bir tabur tam donanımlı askerin denizden istenilen noktaya sevki sağlanabilecek.
ALTAY'IN SÜVARİLERİ
Altay, Türkiye'de geliştirilen 3+ nesil ana muharebe tankı. Bu tank ismini Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusu'nun komutanı olan milli mücadele kahramanı Fahrettin Altay'dan aldı. Altay tankının motorunda, Almanya'nın ambargosu nedeniyle sorun çıkmış ve proje gecikmişti. Ancak güç grubu konusunda Kore ile anlaşma sağlandı. Koreli yetkililerle, şubat ayında görüşme yapılması konusunda mutabakat sağlandı. Bu aşamadan sonra 250 Altay tankının seri üretiminin yapılması planlandı.
GENEL MAKSAT HELİKOPTERİ
ATAK programında kazanılan birikim ve deneyimin sonucunda tasarlanan GÖKBEY helikopterinin, bu yıl envantere girmesi bekleniyor.
T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, milli imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıp üretildi.
ÇEVİK TÜRK HÜCUMBOTU
STM, Türk Tipi Hücumbot Projesi kapsamında FAC-55 Yüksek Süratli Hücumbot tasarımını ortaya çıkardı. FAC-55'in tam boyu 62.7 m, azami genişliği 9.8 m ve draftı 1.68 m, deplasmanı ise 535 ton olacak. İlk prototip üretiminin 2022'de başlaması bekleniyor. Geminin silah sistemleri arasında 76 mm Top, 8 adet Gemisavar Güdümlü Mermi, 2 adet 12.7 mm STAMP ve 1 adet Yakın Hava Savunma Sistemi yer alacak.
YERLİLİK ORANI YÜZDE 73
2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde yürütülecek çalışmalarla savunma sanayiindeki yerlilik oranının yüzde 71'den 73'e çıkarılması hedeflendi. 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda 2022'de savunma ve havacılık ihracatının 8.9 milyar dolar, cironun 23.1 milyar dolar, sektörde istihdam edilenlerin sayısının ise 74 bin 800 olacağı tahmininde bulunuldu.
ÇANAKKALE MESAJI
Planlamaya göre, eğitim ve hafif taarruz uçağı olarak tasarlanan Hürjet ile ATAK 2 helikopteri Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 18 Mart 2023'ten itibaren uçmaya başlayacak. 2030'lu yıllarda Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde önemli bir yer tutması beklenen Milli Muharip Uçak - TF ise 18 Mart 2023'te hangardan çıkartılacak.
100. YIL PROGRAMI
Bu yıl, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in yıl dönümü kutlanacak. 100. yıl kutlama programı, Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim 1923'ün yıl dönümü olan 23 Ekim 2023'teki büyük kutlama ile sona erecek.
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