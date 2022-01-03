Onlarca sıfır otomobil otoparkta bekliyor!
Arnavutköy’de cadde üzerinde bulunan bir oto kiralama firmasının otoparkında bulunan onlarca sıfır araç drone ile görüntülendi. İşletme önünde bulunan araç sayısının yaklaşık 3 katı kadar fazlalıkta aracın çayırlık alana dizildiği tespit edildi.
Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın ardından birçok otomobil firmasına ait bayiler ellerinde araç olmadığı gerekçesiyle müşterilerine satış yapmadı.
Bazı bayiler ise satış yaptıkları rakamlara araç satamayacaklarını belirterek satışları iptal etti. Bu dönemde bazı firmaların stok yaptığı ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm Türkiye'de stokçulara yönelik denetimler sürerken Arnavutköy'de bir oto kiralama firmasına ait alanda bulunan onlarca sıfır araç dikkat çekti. Kiralama firmasının işletme önünde kiralamak amacıyla bulunan araçların yanı sıra ikinci ve sıfır onlarca araç yüksek duvarların ardındaki çayırlık alana dizildi. İşletme önünde bulunan araç sayısının yaklaşık 3 katı kadar fazlalıkta aracın çayırlık alana dizildiği tespit edildi. Araçlar drone ile görüntülendi.
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