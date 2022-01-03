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Algıcı gazeteci Emre Özpeynirci sert kayaya çarptı!  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan tokat gibi 'Bor mobil' cevabı

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Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Algıcı gazeteci Emre Özpeynirci sert kayaya çarptı!  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan tokat gibi ’Bor mobil’ cevabı

Gazeteci Emre Özpeynirci, Twitter hesabından, Bor mobil araçla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da bulunduğu bir fotoyu paylaşarak "Bu araç neden hiç bir geliştirme yapılmadan her yıl yeniden yeniden sahaya sürülüyor" sözleriyle algı yapmaya çalıştı.  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan, Emre Özpeynirci'ye tokat gibi yanıt geldi. Bakan Varank "Çünkü o araç ticari bir ürün olarak değil, bilim fuarlarında/bilim şenliklerinde gençlere farklı yakıt pili teknolojilerini öğretmek için sergileniyor. Belli ki sizin gibilere özel açıklama yapmak lazım. Yoksa gençler sizden çok daha kolay anlayabiliyor." dedi.

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