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Son dakika: Bakan Varank'tan KOSGEB açıklaması! İkinci çağrıya çıkılıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.12.2021
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Son dakika: Bakan Varank’tan KOSGEB açıklaması! İkinci çağrıya çıkılıyor

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank yaptığı açıklamada, "Bugün KOSGEB'in Ar-Ge'ye yönelik destek programının orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara yönelik ikinci çağrısına çıkıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank yaptığı açıklamada, "Bugün KOSGEB'in Ar-Ge'ye yönelik destek programının orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara yönelik ikinci çağrısına çıkıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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