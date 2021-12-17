Son dakika: Bakan Varank’tan KOSGEB açıklaması! İkinci çağrıya çıkılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank yaptığı açıklamada, "Bugün KOSGEB'in Ar-Ge'ye yönelik destek programının orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara yönelik ikinci çağrısına çıkıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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