Kabine Toplantısı ne zaman? 3 Ocak Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeler ile memur ve emeklilere ek zam talebinin görüşüleceği Kabine Toplantısı'nın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? 3 Ocak Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte son gelişmeler...
Kabine Toplantısı ne zaman? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında belirli tarihlerde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Kovid-19 salgınınada Omicron varyantı kaynaklı vakaların artışı ile konomi, dış politika ve memur ve emeklilere yapılması talep edilen ek zam görüşülecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? 3 Ocak Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte cevaplar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 03 Ocak 2022 Pazartesi günü 16.00'da başlayacak. Toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Toplantının saat kaçta biteceği henüz bilinmiyor.
KABİNE TOPLANTISINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DETAYLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına liderlik edecek. Ekonomiden dış politikaya, sağlıktan eğitime 2021 değerlendirmesi ve 2022'deki yol haritalarının da konuşulacağı Kabine Toplantısı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanması ile memur ve emekli maaşlarındaki zamların belirlenmesi açısından da önem arz ederken gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yapacağı son dakika açıklamalarında olacak.
KÜLLİYE'DE 2022'NİN İLK KABİNE TOPLANTISI
2022 yılının ilk Kabine Toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. Başkan Erdoğan birçok konuda ilgili bakanlardan bilgi alacak.
KABİNEDE YOĞUN GÜNDEM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler, dolar başta olmak üzere dövizi düşüren hamle sonrası alınacak yeni önlemler değerlendirilecek.
Toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BUGÜN KESİNLEŞİYOR
TÜİK'ten gelen verilerin ardından memur ve emekli maaşları belirlendi. Enflasyon zammının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında yapacağı açıklamalar büyük önem taşıyor.
EKONOMİDE YENİ YÖNTEMLER MASADA; FAİZLE MÜCADELEDE GERİ ADIM YOK
Başkan Erdoğan kabine toplantısı öncesi gerçekleştirdiği programlarda sık sık dile getirdiği faiz karşıtı politikada kararlılık vurgusu yapmıştı. Kabinede bu yöndeki adımlar da masaya yatırılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu konuda İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda kur ve faiz için "Kurun tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur. Döviz kuru üzerinden bize silah göstermeye kalktılar ama başaramayacaklar" demişti.
PANDEMİ VE YERLİ AŞI MASADA
Koronavirüsle mücadele, artan vaka sayıları da kabinenin gündeminde olacak ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili olarak son Bilim Kurulu toplantısı verilerini de Başkan Erdoğan ile paylaşacak. Ayrıca yerli aşı TURCOVAC uygulamasındaki son durum da Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek başlıklar arasında yer alıyor.
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- Kabine Toplantısı ne zaman? 3 Ocak Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
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