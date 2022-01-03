Kabine Toplantısı ne zaman? 3 Ocak Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

PANDEMİ VE YERLİ AŞI MASADA

Koronavirüsle mücadele, artan vaka sayıları da kabinenin gündeminde olacak ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili olarak son Bilim Kurulu toplantısı verilerini de Başkan Erdoğan ile paylaşacak. Ayrıca yerli aşı TURCOVAC uygulamasındaki son durum da Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek başlıklar arasında yer alıyor.