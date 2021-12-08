Bakan Mustafa Varank’tan flaş açıklamalar! Savaş konseptlerini değiştiren sıvı yakıtlı RAMJET için tarih verdi

Türkiye'nin otomobil projesinin devam ettiğini kaydeden Bakan Varank, "Sadece elektrikli araç üretmekten çok daha fazlası olan bu projeyle otomotiv endüstrisinde yaşanan büyük dönüşümde yerimizi aldık. Batarya, şarj ve otonom araç teknolojilerinde mevcut kapasite ve yetkinliklerimizi geliştiriyoruz. Elektrikli araçların kalbi olan bataryaya yönelik dünya-devi FARASİS ile yapılan iş birliği sayesinde yakın zamanda Gemlik'te bir batarya fabrikasının temeli atılacak" şeklinde konuştu.

"BİR GÜN CHP'LİLERİN DE BU KÜRSÜYE ÇIKIP..."



CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın TOGG'un direksiyonuna geçtiğini ve fabrika genel müdüründen bilgi aldığını hatırlatan Bakan Varank, "Ben o gün iktidar-muhalefet ayırmaksızın bu deneyimi yaşayan tüm vekillerimizin, TOGG'a gururla baktıkların görüp mutlu olmuştum. Ancak görüyorum ki kameraların karşısına geçince, iş değişiyor. Neden değişiyor biliyor musunuz? Mahalle baskısı yüzünden. Mahalle baskısı sebebiyle gerçekleri konuşamadığınızı biliyorum. Bir gün CHP'lilerin de bu kürsüye çıkıp özgür iradeleriyle konuşabilmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.