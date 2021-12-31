Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan iş insanlarına çağrı! Siz yeter ki üretin

"DAYATMALAR BİR GECEDE BOŞA ÇIKTI"

Varank, Türkiye'nin ekonomik gücünü, faiz, kur ve enflasyon üçgeninde değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığı atılımlarla dünyanın en canlı iş ve yatırım ortamına sahip ülkelerinden biridir. Ancak bu canlılığın nedenini sadece kurda sadece faizde arıyorsak, Türkiye'ye en büyük haksızlığı yapıyoruz demektir. Türkiye ekonomisinin en büyük gücü üretim çeşitliliğidir, kriz dönemlerindeki direncidir, nitelikli iş gücüdür, risk alabilen girişimcileridir ve güçlü finans sistemidir. Bu yüzden hep diyoruz ki; ekonomimizin gücünü sadece kur, faiz ve enflasyon üçgeni üzerinden okumayın. Böyle bir yaklaşım en başta değerli iş insanlarına yapılan bir saygısızlıktır. Bu ülkenin yatırımcısını, girişimcisini, emekçisini yok saymaktır. Ne kadar söylesek de muhalefet, bu ülkenin gerçeklerine yabancı olduğunu her fırsatta gösteriyor. Hep birlikte izledik, son birkaç aydır kur ve faiz üzerinde tepinip durdular. Ama gördük ki; kur üzerinden ülkemize yapılan dayatmalar bir gecede boşa çıktı. Aylardır yapılan kara propaganda birkaç saatte yok oldu. Buradan siyasi bir çıkar elde etmek isteyip, umduğunu bulamayanlar da şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilemez duruma düştüler" diye konuştu.