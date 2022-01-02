Son dakika: DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in eylemleri gerekçeli kararda

EYLEM TALİMATLARI VERMİŞ

Gerekçeli kararda, Mahmut Özden'in terör örgütü DEAŞ'ın emir ve talimatları doğrultusunda faaliyetleri anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Sanık Mahmut Özden'in Suriye'de sözde üst düzey örgüt yöneticileriyle haberleşme halinde olduğu, 'Yamaçlı Grubu' içerisindeki kişilere eylem talimatı verdiği, bu grubun elebaşılığını yaptığı, DEAŞ'a katılmak isteyenlerin yasa dışı yollardan Suriye'ye geçişini ve örgüt saflarına katılımını organize ettiği, örgüte yönelik operasyonlarda yakalanmamaları için örgüt mensuplarını Konya'ya gönderdiği, DEAŞ'a eleman kazandırdığı, örgüt üyelerinin ihtiyaçlarını karşıladığı, oğlu Ahmet Özden'in Suriye'de örgüt saflarına katıldığı ve çıkan çatışmada öldüğü hususları dikkate alınarak, sanığın 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan cezalandırmasına karar verilmiştir."