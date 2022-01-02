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Son dakika: 2 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı

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Giriş Tarihi: 02.01.2022 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022
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Son dakika: 2 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, 2 Ocak Pazar günü Türkiye'de kaç kişi Kovid-19'a yakalandı? Kaç vatandaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? İşte günlük Kovid-19 tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

''60 YAŞ ÜZERİ RİSK ALTINDA''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''60 YAŞ ÜZERİ RİSK ALTINDA. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın %87,2'si vakaların %16,8'i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka.'' ifadelerini kullandı.

1 OCAK KOVİD-19 TABLOSU

31 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

30 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

29 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

28 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

27 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

26 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

25 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

24 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

23 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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