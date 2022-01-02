Son dakika: 2 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı

''60 YAŞ ÜZERİ RİSK ALTINDA''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''60 YAŞ ÜZERİ RİSK ALTINDA. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın %87,2'si vakaların %16,8'i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka.'' ifadelerini kullandı.