Son dakika: 2 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, 2 Ocak Pazar günü Türkiye'de kaç kişi Kovid-19'a yakalandı? Kaç vatandaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? İşte günlük Kovid-19 tablosu...
Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
''60 YAŞ ÜZERİ RİSK ALTINDA''
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''60 YAŞ ÜZERİ RİSK ALTINDA. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın %87,2'si vakaların %16,8'i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka.'' ifadelerini kullandı.
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