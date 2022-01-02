02 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin telefonda görüştü! Kremlin'den flaş açıklama

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin telefonda görüştü! Kremlin'den flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2022 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin telefonda görüştü! Kremlin’den flaş açıklama

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Bölgesel konular ele alındı." denildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA