Otomobil stokçuların adresi AVM otoparkları! Onlarca araç böyle saklanıyor
Esenyurt’ta bulunan bir oto galeri sitesinde, galericilerin site otoparkına araç stokladığı iddia edildi. Park halinde bulunan onlarca aracın ise otoparkta tozlar içerisinde bekletildiği kameralara yansıdı.
Son dönemde kur yükselişi nedeniyle birçok üründe fiyat artışları yaşandı.
Zamlar arka arkaya gelirken bunu daha çok kar elde etmek için bu durumu fırsata çevirenler de oldu.
OTO STOKÇULUĞU
Özellikle otomobil fiyatlarındaki aşırı artış, stokçuluğu beraberinde getirdi. Fiyatların artmaya başladığı dönemde piyasadan araçları toplayan gelericiler, zamların daha da artmasını beklemek için otomobilleri deyim yerindeyse otoparklara gömüyor.
KAPALI OTOPARKLAR STOKÇULUĞUN ADRESİ
Şimdiye kadar AVM otoparklarında birçok galericinin stok araçları görüntülenirken bu kez galeri sitesinde aynı manzara ortaya çıktı.
Esenyurt'ta bulunan bir oto galeri sitesinin otoparkında, araçların bekletildiği görülürken tozlar içerisinde bulunan onlarca araç kameralara yansıdı.
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