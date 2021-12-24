HaberlerGaleriStokçuların oyunu bozuldu otomobilde denklem değişti! 100 bin TL'ye varan indirim
Stokçuların oyunu bozuldu otomobilde denklem değişti! 100 bin TL'ye varan indirim
Spekülatif fiyat hareketlerinin en çok görüldüğü ikinci el otomobil piyasasında satışlar neredeyse durdu. Durgunluğun bir süre daha devam etmesi ardından yüzde 20'lik fiyat düşüşleri bekleniyor. Ayrıca otomobil firmaları Renault, Peugeot, Citroen, Dacia, Ford, BMW, Suzuki, Opel ve Hyundai yüzde 10 ile yüzde 40 arasında indirimlere başladı.
Giriş Tarihi: 24.12.2021 09:46Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 10:18