Stokçuların oyunu bozuldu otomobilde denklem değişti! 100 bin TL'ye varan indirim

Spekülatif fiyat hareketlerinin en çok görüldüğü ikinci el otomobil piyasasında satışlar neredeyse durdu. Durgunluğun bir süre daha devam etmesi ardından yüzde 20'lik fiyat düşüşleri bekleniyor. Ayrıca otomobil firmaları Renault, Peugeot, Citroen, Dacia, Ford, BMW, Suzuki, Opel ve Hyundai yüzde 10 ile yüzde 40 arasında indirimlere başladı.

Giriş Tarihi: 24.12.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 10:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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