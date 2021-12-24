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Stokçuların oyunu bozuldu otomobilde denklem değişti! 100 bin TL'ye varan indirim

Spekülatif fiyat hareketlerinin en çok görüldüğü ikinci el otomobil piyasasında satışlar neredeyse durdu. Durgunluğun bir süre daha devam etmesi ardından yüzde 20'lik fiyat düşüşleri bekleniyor. Ayrıca otomobil firmaları Renault, Peugeot, Citroen, Dacia, Ford, BMW, Suzuki, Opel ve Hyundai yüzde 10 ile yüzde 40 arasında indirimlere başladı.

Giriş Tarihi: 24.12.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 10:18
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Stokçuların oyunu bozuldu otomobilde denklem değişti! 100 bin TL’ye varan indirim

Kur artışıyla birlikte fiyatları zamlanan otomobiller, düşüşün ardından indirime döndü. İlk indirimlerin yapıldığı sektörlerin başında gelen otomotivde, stokçuların oyununun bozuldu.

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Stokçuların oyunu bozuldu otomobilde denklem değişti! 100 bin TL’ye varan indirim

Birçok marka sıfır araç satışında indirime giderek liste fiyatına yansıttı. Önceki gün düşüşle birlikte bünyesinde Peugeot, Opel, Citroen ve DS markalarını barındıran Fransız PSA Grubu indirimleri ilk yansıtan marka oldu.

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Stokçuların oyunu bozuldu otomobilde denklem değişti! 100 bin TL’ye varan indirim

Fiyatlara yüzde 10 indirim yaptığını duyuran grubun modellerinden Opel Corsa 395 bin liradan 359 bin liraya kadar geriledi. Diğer marka ve modellerinde de aynı indirimi uygulayan grup, otomotivde indirime öncülük etmiş oldu.

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Stokçuların oyunu bozuldu otomobilde denklem değişti! 100 bin TL’ye varan indirim

RENAULT YÜZDE 20 İNDİRİM YAPTI
Renault MAİS'te yüzde 20 indirime giderek yansıtılan zamları geri almış oldu.

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Stokçuların oyunu bozuldu otomobilde denklem değişti! 100 bin TL’ye varan indirim

Renault geçen hafta 361 bin liraya çıkan Clio modeli yeni indirimle birlikte 247 bin liraya kadar geriledi. Dacia'da da Renault'la benzer oranda indirime gidildi.