Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından 2022 yılı içerisinde bedelli askerlik hizmetini yapacak yükümlüler için açıklama geldi. Geçtiğimiz yıl bedelli askerlik başvurusunda bulunan vatandaşlar heyecan içinde askerlik yerlerinin araştırıyor. Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sevk tarihleri ve sınıflandırma sonuçları son durum nedir? İşte haberin detayları...

2022 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 bedelli askerlik başvuru ve ödeme sürecinin ardından kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri gerçekleştirilecek. MSB'den yapılan açıklamada, kura çekimi ve sınıflandırma müteakip yılın ocak ayında gerçekleştirilecek. Buna göre, 2022 bedelli askerlik yerleri 2022 Ocak ayı içerisinde açıklancak. Kesin tarih ise henüz açıklanmadı.

İşte bedelli askerlik başvuru ve sevk sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar: